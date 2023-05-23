Redmi K60 Ultra получит 144-Гц экран

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Redmi K60 Ultra, официальный релиз которого ожидается грядущим летом. Итак, устройству приписывают наличие 6,7-дюймового OLED-дисплея с кадровой частотой 144 Гц и разрешение 2K, корпуса с металлической рамой, тройной тыльной камеры с главным модулем на 50 Мп, топовой однокристальной системы MediaTek Dimensity 9200+, который является самым мощным Android-процессором на данный момент, батареи ёмкостью 5000 мАч и поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт.