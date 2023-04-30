Redmi K60 Ultra получит SoC Dimensity 9200 Plus

Информатор Wisdom Pikachu раскрыл некоторые параметры топового смартфона Redmi K60 Ultra, который еще не был представлен официально. По данным источника, релиз устройства состоится во второй половине этого года. Redmi K60 Ultra оснастят не только большим объемом оперативной и флеш-памяти, но и однокристальной системой MediaTek Dimensity 9200 Plus. Данный процессор выглядит очень перспективным решением. Вчера в сети появились результаты его тестирования в бенчмарке Geekbench. Самое главное, что чипсет опередил флагманскую однокристальную систему Qualcomm – Snapdragon 8 Gen 2. Официальный релиз Dimensity 9200 Plus состоится уже 10 мая.