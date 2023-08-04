Redmi K60 Ultra получит SoC MediaTek Dimensity 9200+

Компания Xiaomi поделилась подробностями о смартфоне Redmi K60 Ultra, официальный релиз которого ожидается в этом месяце. Итак, аппарат получит топовую 4-нанометровую однокристальную систему MediaTek Dimensity 9200+, благодаря которой устройство набирает в бенчмарке AnTuTu 1774714 баллов.

Смартфон также оснастят отдельным чипом Pixelworks X7 для увеличения FPS в играх, режимом Furious Engine 2.0 для оптимизации производительности чипсета SoC и независимого процессора, а также OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и кадровой частотой до 144 Гц.