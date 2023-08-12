Redmi K60 Ultra получит защиту от воды

Компания Xiaomi раскрыла новые подробности о смартфоне Redmi K60 Ultra, официальный релиз которого запланирован на 14 августа. Итак, аппарат получит полноценную защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP68. Такой водозащитой не может похвастаться ни один смартфон бренда Redmi.

Ранее производитель подтвердил наличие 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ флеш-памяти в топовой конфигурации, флагманской однокристальной системы MediaTek Dimensity 9200 Plus (1774714 баллов в бенчмарке AnTuTu) и OLED-дисплея с разрешением 1,5К и частотой обновления изображения 144 Гц.
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