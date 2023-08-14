Redmi K60 Ultra представлен официально

Компания Xiaomi представила смартфон Redmi K60 Ultra, который основан на топовой однокристальной системе MediaTek Dimensity 9200 Plus, которая набирает в популярном бенчмарке AnTuTu 1,77 млн баллов.

Новинку также оснастили системой охлаждения с испарительной камерой площадью 5000 мм2, 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением 1,5К, частотой обновления 144 Гц и частотой регулировки ШИМ 2880 Гц, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на основе 50-Мп датчика Sony IMX800 и комбинированной системы стабилизации, защитой от воды и пыли и воды (степень IP68), до 24 ГБ оперативной памяти, до 1 ТБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 120-Вт проводной зарядки. Базовая версия с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти обойдется в 360 долларов, а топовая с 24 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти – в 495 долларов.