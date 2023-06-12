Redmi K60 Ultra выйдет уже в июле

Известный достоверными утечками информатор Wisdom Pikachu поделился подробностями о смартфоне Redmi K60 Ultra, который еще не был представлен официально. Утверждается, что релиз флагмана состоится уже в следующем месяце, хотя ранее он ожидался во второй половине года. Источник подтвердил наличие однокристальной системы MediaTek Dimensity 9200+, которая является самой мощной Android-платформой на данный момент.

Ранее сообщалось о поддержке быстрой проводной зарядки мощностью 210 Вт, 6,7-дюймовом OLED-экране с частотой обновления 144 Гц и разрешением 2K, корпусе с металлической рамой, тройной основной камере с главным модулем на 50 Мп и аккумуляторе ёмкостью 5000 мАч.