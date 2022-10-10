Redmi K60 получит поддержку беспроводной зарядки

В сети появились подробности о смартфонах серии Redmi K60, официальный релиз которых ожидается в начале следующего года. Утверждается, что новинки оснастят поддержкой беспроводной зарядки мощностью 30 Вт. Речь идет не только о старшей модели Redmi K60 Pro, но и стандартной Redmi K60. Что до поддержки проводной зарядки, то здесь сообщается о мощности 120 Вт и 67 Вт соответственно.

Предыдущие слухи приписывали смартфонам наличие многомодульной тыльной камеры с главным датчиком изображения разрешением 50 Мп (Sony IMX766 или Sony IMX707), а также флагманских однокристальных систем Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.