Redmi K60 получит версию на 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памяти

Компания Xiaomi анонсировала выпуск новой топовой версии смартфона Redmi K60, которая будет оснащаться 16 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти. Также сообщается о выпуске варианта на 16/256 ГБ, а также снижении цены на версию 16/512 ГБ.

Напомним, что Redmi K60 характеризуется оперативной памятью LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, аккумулятором на 5500 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядки на 67 Вт и 30 Вт соответственно, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), AMOLED-экраном с разрешением 2К, яркостью до 1400 кд/кв.м, частотой регулировки ШИМ 1920 Гц и подэкранным сканером отпечатков пальцев, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, модулем NFC, ИК-излучателем, адаптером Bluetooth 5.3 и Android 13 с прошивкой MIUI 14 «из коробки».