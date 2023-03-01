Redmi K60 снова подешевел в Китае

Пару недель назад компания Xiaomi снизила цены на смартфон Redmi K60 в версиях с 512 ГБ флеш-памяти. Теперь настало время конфигураций с 256 ГБ флеш-памяти. С 3 по 8 марта вариант с 8 ГБ оперативной памяти обойдется в 375 долларов, а версия с 12 ГБ ОЗУ – в 390 долларов.

Напомним, что представленный в прошлом году Redmi K60 оснащается восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 5000 мм2, ОЗУ LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 67-Вт проводной и 30-Вт беспроводной зарядками, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), AMOLED-дисплеем с разрешением 2К, яркостью до 1400 кд/кв.м, частотой регулировки ШИМ 1920 Гц и подэкранным дактилоскопом, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, модулем NFC, ИК-излучателем, поддержкой Bluetooth 5.3 и предустановленной ОС Android 13 с оболочкой MIUI 14.
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