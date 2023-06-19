Redmi K60 стал самым продаваемым смартфоном

Компания Xiaomi похвасталась успехами смартфона Redmi K60 во время завершившейся в Китае распродажи «618». Утверждается, что за июнь было реализовано более миллиона экземпляров. Redmi K60 стал самым продаваемым смартфоном на крупнейших площадках JD.com и Tmall.

Напомним, что смартфон оснащается восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 5000 мм2, ОЗУ LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 67-Вт проводной и 30-Вт беспроводной зарядками, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), AMOLED-дисплеем с разрешением 2К, яркостью до 1400 кд/кв.м, частотой регулировки ШИМ 1920 Гц и подэкранным дактилоскопом, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, модулем NFC, ИК-излучателем, поддержкой Bluetooth 5.3 и предустановленной ОС Android 13 с оболочкой MIUI 14.