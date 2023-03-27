Redmi K60E с 12/512 ГБ памяти подешевел на 55 долларов

Компания Xiaomi снизила цену на топовую версию смартфона Redmi K60E с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти. Если изначально за данный вариант в Китае просили 380 долларов, то теперь он обойдется в 325 долларов.

Напомним, что смартфон характеризуется однокристальной системой MediaTek Dimensity 8200, ОЗУ стандарта LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2K, частотой обновления 120 Гц, поддердкой Dolby Vision, защитным стеклом Victus и яркостью до 1200 кд/м2, тыльной камерой с главным модулем разрешением 48 Мп, аккумулятором ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 67-Вт зарядки, модулем NFC, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio.