Redmi K70 Extreme Edition протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Redmi K70 Extreme Edition, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие в грядущей новинке топовой 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 9300+ с тактовой частотой до 3,25 ГГц и графическим адаптером Mali-G720 Immortalis MP12, 16 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 14. Аппарат набрал 2218 баллов в одноядерном испытании и 7457 баллов в многоядерном тестировании. Ранее китайский производитель подтвердил наличие защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.