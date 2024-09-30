Redmi K70 Extreme Edition вышел в версии с 24 ГБ/1 ТБ памяти

Напомним, что смартфон характеризуется флагманским чипсетом MediaTek Dimensity 9300+ с частотой до 3,4 ГГц, системой охлаждения 3D Ice Cooling, ОЗУ LPPDDR5x, встроенной памятью UFS 4.0, 6,67-дюймовым дисплеем OLED с разрешением 2712:1220 пикселей, частотой обновления 144 Гц, глобальной яркостью 1600 нит и частотой регулировкой ШИМ 3840 Гц, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (Sony IMX906 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), аккумулятором ёмкостью 5500 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт и корпусом из алюминиевого сплава толщиной 8,39 мм.