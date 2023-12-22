Redmi K70 Pro Champion Edition полностью распродан

Руководитель компании Xiaomi Лу Вейбинг заявил, что появившийся вчера в продаже смартфон Redmi K70 Pro Champion Edition был раскуплен за несколько секунд. Вейбинг не преминул в очередной раз пошутить, что ему придется отправиться на завод, чтобы лично собирать смартфоны для удовлетворения спроса. Напомним, что новинка отличается от стандартного издания блоком основной камеры с текстурой из углеродного волокна и комплектом поставки.

Что до Redmi K70 Pro, то он оснащается топовой 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 5000 мм², 6,67-дюймовым экраном OLED TCL C8 с разрешением 2K, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 4000 нит и частотой ШИМ до 3840 Гц, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Light Hunter 800 на 1/1,55 и оптическая стабилизация), 50 Мп (телеобъектив) и 12 Мп (сверхширик), аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки, стереодинамиками, поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 и предустановленной оболочкой HyperOS на основе ОС Android 14.
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