Redmi K70 Pro Champion Edition выходит в продажу

Компания Redmi объявила, что уже завтра в Китае стартуют продажи смартфона Redmi K70 Pro Champion Edition. От стандартной модели новинка отличается дизайном: зеленой и желтой расцветками, а также камерой с текстурой из углеродного волокна. Предполагается, что цена данного издания составит 4000 юаней или около 565 долларов.

Напомним, что Redmi K70 Pro оснащается топовой 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 5000 мм², 6,67-дюймовым экраном OLED TCL C8 с разрешением 2K, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 4000 нит и частотой ШИМ до 3840 Гц, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Light Hunter 800 на 1/1,55 и оптическая стабилизация), 50 Мп (телеобъектив) и 12 Мп (сверхширик), аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки, стереодинамиками, поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 и предустановленной оболочкой HyperOS на основе ОС Android 14.