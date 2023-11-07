Redmi K70 Pro показали на первом фото

В сети появилась фотография, сделанная на презентации флагманской однокристальной системы MediaTek Dimensity 9300. На ней можно увидеть переднюю панель смартфона Redmi K70 Pro, который еще не был представлен официально. Отметим наличие действительно очень узких рамок экрана и прямоугольных граней из металла.

Помимо вышеупомянутого процессора, смартфон должны оснастить стеклянной тыльной панелью, экраном с разрешением 2К и тройной основной камерой с главным модулем на основе 50-Мп сенсора и оптической стабилизации изображения, а также модулем с 3-кратным оптическим зумом.