Redmi K70 Pro показали в белой расцветке

Компания Xiaomi опубликовала новую порцию изображений смартфона Redmi K70 Pro, который на этот раз изображен в белой расцветке. Отметим текстуру задней панели, которая напоминает кристаллы льда. Также нельзя не отметить металлическую боковую рамку. Ранее сообщалось, что смартфон получит топовую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а его базовая версия с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти обойдется в 545 долларов. Стандартная модель Redmi K70 с прошлогодним процессором Snapdragon 8 Gen 2 будет стоить 405 долларов, а Redmi K70E – 350 долларов. Официальная презентация линейки запланирована на 29 ноября.