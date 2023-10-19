Redmi K70 Pro получит флагманский процессор

Авторитетный искатель утечек Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском смартфоне Redmi K70 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят топовой 3-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, релиз которой состоится в ближайшие дни, плоским дисплеем с разрешением 2K и тонкой рамкой, а также прямоугольным блоком основной камеры с тремя модулями. Любопытно, что увиденный инсайдером прототип был выполнен в розовой расцветке, но пока непонятно, доберётся ли он до полок магазинов. Ранее сообщалось, что Redmi K70 Pro получит поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт и аккумуляторную батарею ёмкостью 5120 мАч. Ориентировочная цена смартфона пока не раскрывается.