Redmi K70 Pro получит камеру с телефото-модулем

В сети появились новые подробности о смартфонах линейки Redmi K70, официальный релиз которых ожидается в конце этого года. По данным инсайдера Digital Chat Station, новинки получат основную камеру с телефото-модулем, которого в серии не было со времен Redmi K30 Pro. Модуль сможет похвастаться 3-кратным оптическим зумом. Правда, источник не уточняет, достанется ли данный модуль стандартной модели Redmi K70 или только старшей Redmi K70 Pro. Ранее сообщалось о металлической боковой рамке корпуса, новом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, дисплее с разрешением 2К, аккумуляторе ёмкостью 5120 мАч и поддержке 120-Вт проводной быстрой зарядки.