Redmi K70 Pro получит камеру с телефото-модулем

В сети появились новые подробности о смартфонах линейки Redmi K70, официальный релиз которых ожидается в конце этого года. По данным инсайдера Digital Chat Station, новинки получат основную камеру с телефото-модулем, которого в серии не было со времен Redmi K30 Pro. Модуль сможет похвастаться 3-кратным оптическим зумом. Правда, источник не уточняет, достанется ли данный модуль стандартной модели Redmi K70 или только старшей Redmi K70 Pro. Ранее сообщалось о металлической боковой рамке корпуса, новом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, дисплее с разрешением 2К, аккумуляторе ёмкостью 5120 мАч и поддержке 120-Вт проводной быстрой зарядки.

Бюджетный смартфон Itel S23 получил 8 ГБ ОЗУ …
Компания Itel пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Itel S23, которая оценена в 105 долларов…
Складной смартфон Honor Magic Vs2 засветился в сети …
В базе данных китайского регулятора 3C обнаружилось упоминание складного смартфона Honor Magic Vs2, офици…
Android 14 станет последним обновлением для Samsung Galaxy A…
Компания Samsung опубликовала список устройств, для которых обновление до Android 14 станет последним кру…
Защищенный телефон Philips Xenium E2317 оценен в 5 тысяч руб…
В России стартовали продажи телефона Philips Xenium E2317, главной особенностью которого можно назвать за…
Samsung может перевыпустить Galaxy S21 FE …
Зарекомендовавший себя достоверными утечками информатор Тарун Ватс поделился подробностями о новом фанатс…
Опубликованы примеры фото с Vivo X90S…
В сети появились первые примеры фотографий, сделанных на грядущий флагманский смартфон Vivo X90S. Стоит о…
Meizu 20 Infinity Unbounded Edition появился в продаже …
Компания Meizu дала старт китайским продажам смартфона Meizu 20 Infinity Unbounded Edition, который был п…
Складной смартфон Xiaomi Mix Fold 3 оценен в $1240…
Компания Xiaomi представила складной смартфон Mix Fold 3, который оценен в 1240, 1380 и 1515 долларов за …
Обзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмойОбзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмой
Обзор vivo V25e. Смартфон со стабилизацией камерыОбзор vivo V25e. Смартфон со стабилизацией камеры
Обзор HUAWEI Nova 10 8/128. Аномально тонкий среднебюджетник Обзор HUAWEI Nova 10 8/128. Аномально тонкий среднебюджетник
Обзор Tecno Phantom X2. Высокая производительность, четкие снимки и AMOLED 120 ГцОбзор Tecno Phantom X2. Высокая производительность, четкие снимки и AMOLED 120 Гц
Обзор realme C55. Первый бюджетник с Dynamic IslandОбзор realme C55. Первый бюджетник с Dynamic Island
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor