Redmi K70 Pro с 24 ГБ ОЗУ засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования флагманского смартфона Redmi K70 Pro, официальная презентация которого состоится уже 28 ноября. Бенчмарк подтвердил наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с тактовой частотой до 3,3 ГГц, 24 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 14. Аппарат набрал 2101 балл в одноядерном испытании и 6524 балла в многоядерном испытании. Ранее авторитетный инсайдер Ice Universe сообщил, что базовая версия Redmi K70 Pro с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти обойдется в Китае в 545 долларов.