Redmi K70 Pro удивит рекордно ярким экраном

Руководитель компании Xiaomi Лу Вейбинг поделился подробностями о дисплее флагманского смартфона Redmi K70 Pro, официальная презентация которого запланирована на 29 ноября. Итак, аппарат получит экран от китайского производителя с разрешением 2K, рекордной яркостью 4000 кд/м2 при сниженном энергопотреблении, типичной яркостью 700 кд/м2 и частотой ШИМ 3840 Гц. Ранее было подтверждено использование металлической рамки и топовой 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. По данным известного информатор Ice Universe, базовая версия с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти будет стоить в Китае 545 долларов.

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