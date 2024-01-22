Redmi K70 Ultra получит 24 ГБ ОЗУ

Известный по достоверным утечкам инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Redmi K70 Ultra, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат оснастят 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9300, 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5T, 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0, дисплеем LTPO с разрешением 1,5K и пиковой яркостью более 5000 нит.

Напомним, что выпущенная пару месяце назад модель Redmi K70 Pro оснащается топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 5000 мм², 6,67-дюймовым экраном OLED TCL C8 с разрешением 2K, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 4000 нит и частотой ШИМ до 3840 Гц, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Light Hunter 800 на 1/1,55 и оптическая стабилизация), 50 Мп (телеобъектив) и 12 Мп (сверхширик), аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 120-Вт проводной зарядки.
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