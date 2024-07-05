Redmi K70 Ultra засветился в бенчмарках перед релизом

Если верить информации западных инсайдеров, новый смартфон Redmi K70 Ultra дополнит серию гаджетов K70 уже в самое ближайшее время. И на самом деле это немного странный релиз — точнее, странно, что производитель с ним так сильно тянул. Ведь модели модели K70 и K70 Pro из той же серии были официально представлены несколько месяцев назад и находятся в продаже достаточно длительное время, чтобы завоевать потенциальных покупателей. Но теперь и Redmi K70 Ultra готовится к релизу — дело в том, что этот смартфон прошёл обязательную сертификацию (без неё устройство не отправят в продажу), а значит, у компании уже всё готово для новинки. Кроме того, сегодня смартфон Redmi K70 Ultra был замечен в базе данных Geekbench 6, что позволило узнать множество интересных деталей о том, какие характеристики получил данный смартфон и какие у него особенности.

Например, стало известно, что в Redmi K70 Ultra получил процессор MediaTek Dimensity 9300+, который работает в паре с 16 ГБ оперативной памяти. Вероятно, это топовая версия смартфона и на момент официального релиза будет ещё множество других конфигураций оперативной и встроенной памяти. Кроме того, данный смартфон будет работать на операционной системе Android 14 с фирменной оболочкой Xiaomi HyperOS — да, смартфон получит данную прошивку буквально из коробки, так что ждать обновления не придётся. А теперь к самому интересному — Redmi K70 Ultra набрал 2218 баллов в одноядерном тесте и 7457 баллов в многоядерном тесте в Geekbench 6, что весьма неплохо.