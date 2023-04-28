Redmi K70 и K70 Pro получат продвинутые камеры

Авторитетный китайский инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах Redmi K70 и K70 Pro, которые еще не были представлены официально. Утверждается, что базовую модель оснастят основной камерой с главным 200-Мп датчиком изображения Samsung HP3 оптического формата 1/1.4", а старшую – более крупным сенсором Sony IMX707 (1/1.28"). Обе камеры получат оптическую стабилизацию изображения и отдельный процессор для обработки изображений Surge. Также смартфонам прочат наличие топовых однокристальных систем Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и 8 Gen 2. Официальный релиз новинок ожидается в конце этого года.