Redmi K70 показали в новых расцветках

Компания Xiaomi продолжает подогревать интерес к смартфонам серии Redmi K70, официальный релиз которых состоится уже завтра, 29 декабря. На этот раз аппарат продемонстрировали в зеленой и фиолетовой расцветках. Что до черного варианта, то он получит тыльную стеклянную панель с бархатной текстурой.

Ранее сообщалось, что топовую модель Redmi K70 Pro оснастят дисплеем с разрешением 2K, рекордной яркостью 4000 кд/м2 при сниженном энергопотреблении, типичной яркостью 700 кд/м2 и частотой ШИМ 3840 Гц, металлической рамкой и флагманской платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.