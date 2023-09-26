Redmi K70 получит 2K-экран и металлическую рамку

Авторитетный искатель утечек Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Redmi K70, официальный релиз которого ожидается до конца этого года. Итак, устройству приписывают наличие корпуса с металлической боковой рамкой и стеклянной задней панелью, экрана с разрешением 2К и минимальными рамками, топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, которую представят в октябре, батареи ёмкостью 5000 мАч, поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт, а также основной камеры с главным модулем на основе 50-Мп датчика изображения и оптической стабилизации изображения, а также модуля с телеобъективом, который сможет похвастаться 3-кратным оптическим зумом. Сколько будет стоить такой смартфон, источник не знает, но очевидно, что дешевым он не будет.