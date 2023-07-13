Redmi K70 получит металлическую рамку

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах линейки Redmi K70, выход которых ожидается ближе к концу года. Итак, базовый Redmi K70 наконец-то избавится от пластиковой боковой рамки в пользу металлической. Также аппарат сможет похвастаться более тонкой рамкой дисплея.

Одна из старших моделей (скорее всего, Redmi K70 Pro) получит еще не представленную однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, относящуюся к топовому сегменту, экран с разрешением 2К, батарею ёмкостью 5120 мАч и поддержку 120-Вт проводной быстрой зарядки.