Redmi K70 получит стеклянный корпус

Известный правдивыми утечками информатор Digital Chat Station раскрыл первые подробности о смартфоне Redmi K70, официальный релиз которого ожидается ближе к концу этого года. Итак, устройству приписывают наличие стеклянной задней панели, пластиковой боковой рамки, поддержки сверхбыстрой проводной зарядки, телеобъектива в основной камере и улучшенного дисплея.

Напомним, что представленный в прошлом году Redmi K60 оснащается восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 5000 мм2, ОЗУ LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 67-Вт проводной и 30-Вт беспроводной зарядками, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), а также AMOLED-дисплеем с разрешением 2К, яркостью до 1400 кд/кв.м и частотой регулировки ШИМ 1920 Гц.