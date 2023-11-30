Redmi K70E не выйдет на глобальный рынок

Сетевые инсайдеры сообщают, что представленный вчера смартфон Redmi K70E не выйдет в международную продажу. Но не спешите расстраиваться, ведь на самом деле глобальной версией новинки станет Poco F6 Pro. Вероятно, аппарат получит чуть измененный дизайн, но характеристики должны остаться прежними. А вот вкусной китайской цены в 280 долларов за базовую версию покупателям вне Поднебесной точно не видать.

Напомним, что Redmi K70E оснащается производительной однокристальной системой MediaTek Dimensity 8300-Ultra, системой охлаждения с испарительной камерой на 5000 мм², предустановленной оболочкой Xiaomi Hyper OS, 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешение 1,5K, кадровой частотой 120 Гц, частотой дискретизации касания 2160 Гц, пиковой яркостью 1800 нит и ШИМ-затемнением 1920 Гц, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп (есть оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), селфи-камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 90-Вт проводной зарядки, модулем NFC, подэкранным дактилоскопом, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, корпусом толщиной 8,05 мм и массой 198 граммов.
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