Redmi K70E получит батарею на 5500 мАч

В сети появились фотографии и подробности о характеристиках смартфона Redmi K70E, который еще не был представлен официально. Отметим плоский дисплей, плоские боковые рамки и тонкие рамки вокруг экрана. Что до технических характеристик, смартфон оснастят производительной однокристальной системой MediaTek Dimensity 8300-Ultra, батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт, корпусом толщиной 8,05 мм, а также OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, пиковой яркостью 1800 нит, затемнением ШИМ 1920 Гц, глубиной цвета 12 бит и аппаратной защитой от синего света. Официальный релиз смартфона ожидается до конца текущего месяца.