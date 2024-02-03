Redmi K70E возглавила рейтинг субфлагманов AnTuTu

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала очередной рейтинг самых производительных суббфлагманских смартфонов под управлением операционной системы Android. Его возглавил Redmi K70E, основанный на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Отметим, что и самым производительным флагманом по версии AnTuTu является смартфон на платформе от MediaTek – Dimensity 9300. Отрыв от других устройств, работающих на процессоре Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2, составляет более 200 тысяч очков. Ранее стало известно, что Qualcomm готовит к выходу новый чипсет, который как раз призван соперничать с Dimensity 8300 Ultra. Его производительность окажется на уровне Snapdragon 8 Gen 2.

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