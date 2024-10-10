Redmi K80 Pro будет поддерживать беспроводную зарядку

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Redmi K80 Pro, выход которого ожидается уже в следующем месяце. Утверждается, что новинку оснастят аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки. Стоит отметить, что предыдущее поколение в лице Redmi K70 беспроводную зарядку не поддерживало. Ранее информатор сообщил, что базовая модель Redmi K80 получит кремний-углеродную батарею ёмкостью 6500 мАч, высокочастотный дисплей Huaxing с усиленным верхним стеклом и подэкранный одноточечный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.