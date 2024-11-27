Redmi K80 Pro оценен в 510 долларов

Компания Xiaomi выпустила на китайский рынок смартфон Redmi K80 Pro, который основан на 3-нанометровом флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Новинку также оснастили дополнительным графическим чипом D1, ОЗУ LPDDR5X, флэш-памятью UFS 4.0, 6,67-дюймовым OLED-экраном Huaxing M9 с разрешением 3200:1400 точек (формат 2K), кадровой частотой LTPS до 120 Гц, частотой ШИМ-регулировки 2560 Гц, пиковой яркостью 3200 нит и ультразвуковым дактилоскопом, фронтальной камерой на 20 Мп, тройной основной камерой с разрешением модулей 50 Мп (датчик Sony Light Hunter 800), 32 Мп (сверхширик с углом обзора 120°) и 50 Мп (перископ Samsung S5KJN5 с 2,5-кратным оптическим зумом), АКБ ёмкостью 6000 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок на 120 Вт и 50 Вт соответственно, защитой от пыли и воды (IP68/IP69) и фирменным защитным стеклом Dragon Crystal Glass 2.0. Смартфон оценен в Китае в 510, 550, 590 и 660 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и встроенной памяти соответственно.