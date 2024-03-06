Redmi K80 Pro получит металлическую рамку

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился новыми подробностями о смартфонах Redmi K80 и Redmi K80 Pro, релиз которых ожидается в конце этого года. Утверждается, что новинки будут построены на топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 или на Snapdragon 8 Gen 4, которую получат флагманы серии Xiaomi 15. Также смартфонам приписывают обновленный дизайн, дисплей с разрешением 2K, корпус с металлической средней рамкой и стеклянной тыльной панелью. Ранее сообщалось, что старшую модель оснастят основной камерой с главным модулем на базе датчика оптического формата 1/1,3 дюйма и новым литий-кремниевым аккумулятором большой ёмкости.