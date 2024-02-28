Redmi K80 Pro получит продвинутый аккумулятор

Авторитетный информатор Digital Chat Station сообщает, что компания Xiaomi начала тестирование некоего флагманского смартфона Redmi. Речь идет о Redmi K70 Ultra или, источник склоняется к этому варианту, о Redmi K80 Pro. Устройство получит основную камеру с главным модулем на базе сенсора оптического формата 1/1,3 дюйма и новый литий-кремниевый аккумулятор очень большой ёмкости (6000 мАч?). Официальный релиз линейки Redmi K80 ожидается осенью этого года.

Напомним, что модель предыдущего поколения в лице Redmi K70 Pro оснащается топовой 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 5000 мм², 6,67-дюймовым экраном OLED TCL C8 с разрешением 2K, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 4000 нит и частотой ШИМ до 3840 Гц, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Light Hunter 800 на 1/1,55 и оптическая стабилизация), 50 Мп (телеобъектив) и 12 Мп (сверхширик), аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки, стереодинамиками, поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 и предустановленной оболочкой HyperOS на основе ОС Android 14.