Redmi K80 Ultra получит SoC MediaTek Dimensity 9400+

Смартфоны Redmi K80 и K80 Pro только недавно появились в продаже, а в сети уже появились первые подробности о следующих моделях этой линейки. По данным авторитетного информатора Digital Chat Station, Redmi K80 Ultra будет основан на 3-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 9400+, а Redmi K90 и K90 Pro на процессорах Qualcomm Snapdragon 8 Elite и 8 Elite 2 соответственно. Все смартфоны получат плоские экраны с ультразвуковыми сканерами отпечатков пальцев. Первая модель выйдет летом следующего года, а другие примерно через год.

Напомним, что оцененный от 345 долларов Redmi K80 имеет в своем оснащении 6,67-дюймовый дисплей OLED с разрешением 2K, кадровой частотой LTPO до 120 Гц, пиковой яркостью 3200 нит и ультразвуковым дактилоскопическим сенсором, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (датчик Light Hunter 800 с оптической стабилизацией) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камеру разрешением 20 Мп, прошлогоднюю флагманскую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с тактовой частотой до 3,3 ГГц, батарею ёмкостью 6550 мАч, поддержку 90-Вт проводной быстрой зарядки, предустановленную прошивку HyperOS 2 на ОС Android 15, а также адаптеры Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и NFC.