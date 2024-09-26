Redmi K80 получит аккумулятор ёмкостью 6500 мАч

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился обновленными подробностями о смартфонах Redmi K80 и Redmi K80 Pro, релиз которых ожидается в ноябре этого года. Утверждается, что устройства оснастят аккумуляторами ёмкостью 6410 мАч, которая номинально будет подаваться как 6500 мАч. А вот мощность проводной зарядки будет снижена со 120 Вт в предыдущем поколении до 90 Вт.

Ранее сообщалось, что старшая модель в лице Redmi K80 Pro получит топовую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, плоский OLED-дисплей с разрешением 2К и кадровой частотой 120 Гц, а также основную камеру с главным модулем на 50 Мп и модулем телефото с 3-кратным оптическим приближением.
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