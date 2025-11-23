Redmi K90 Ultra получит огромный 165-Гц экран

Известный информатор Smart Pikachu раскрыл подробности о смартфонах Redmi K90 Pro и K90 Ultra, которые еще не были представлены официально. Итак, старшей модели приписывают наличие 6,8-дюймового OLED-дисплея с технологией LTPS, разрешением 1,5K и кадровой частотой 165, топовой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9500 Plus, батареи ёмкостью около 8000 мАч и мощной акустической системы, созданной в партнерстве с компанией Bose. Redmi K90 Pro получит 6,59-дюймовый экран и процессор Dimensity 9500. Официальный релиз смартфонов ожидается в первой половине следующего года.

