Redmi Note 10 4G готовится к продаже

Мы уже давно привыкли к тому, что пользователи рано или поздно узнают о смартфонах, которые еще даже официально не анонсировали, еще до того, как их анонсируют. Это связано с тем, что большинство производителей не могут уследить за секретной информацией, так что данные о смартфонах попадают в сеть раньше времени. Так случилось и с моделью Redmi Note 10 4G, которая уже слита в сеть, хотя официального анонса еще не произошло. Главное преимущество смартфона будет в его стоимости, ведь производитель отказался от некоторых не совсем нужных элементов, которые лишь повышали стоимость устройства но при этом не давали никакого заметного прироста возможностей или производительности. Ожидаем релиза и тогда поговорим о конкурентах.

Комментарии и отзывы Redmi Note 10 4G
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