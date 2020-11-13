Redmi Note 10 4G засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Redmi Note 10 4G, дебют которого ожидается в ближайшие время. Если верить бенчмарку, аппарат будет оснащен восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 662 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графикой Adreno 610 и модемом Snapdragon X11 LTE, 6 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системой Android 10. Также устройству прочат 6,53-дюймовый экран с разрешением Full HD+, тыльную квадрокамеру с главным модулем разрешением 48 Мп, фронтальную камеру на 8 Мп, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт.