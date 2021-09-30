Redmi Note 10 Lite представлен официально

Компания Redmi пополнила ассортимент смартфонов моделью Redmi Note 10 Lite, которая оценена в Индии в 190 долларов за версию с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти. Новинку оснастили врезанной в экран селфи-камерой разрешением 16 Мп, квадрокамерой с главным модулем на 48 Мп, сверхширокоугольным на 8 Мп, 5-Мп камерой для макро-фото и 2 Мп датчиком глубины сцены, 6,67-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 720G, аккумулятором ёмкостью 5020 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 18 Вт.