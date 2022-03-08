Redmi Note 10 Pro 5G обновили до Android 12

Напомним, что смартфон восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 1100 с поддержкой сотовых сетей 5G, оперативной памятью LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1, 6,6-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки на 67 Вт, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, поддержкой NFC 3.0 и стереодинамиками JBL.