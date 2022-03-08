Redmi Note 10 Pro 5G обновили до Android 12

Компания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной оболочки MIUI 13 на основе операционной системы Android 12 для смартфона Redmi Note 10 Pro 5G. Первыми апдейт получат китайские пользователи. Глобальная версия устройства, которая называется Poco X3 GT, начнет получать обновление в ближайшее время.

Напомним, что смартфон восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 1100 с поддержкой сотовых сетей 5G, оперативной памятью LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1, 6,6-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки на 67 Вт, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, поддержкой NFC 3.0 и стереодинамиками JBL.