Redmi Note 10 Pro Max получил 108-Мп камеру

Компания Xiaomi представила в Индии смартфоны Redmi Note 10 Pro и Note 10 Pro Max, которые почти не отличаются в плане характеристик. Новинки оснастили 6,6-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, боковым сканером отпечатков пальцев, защитой от пыли и влаги по стандарту IP52, стереодинамиками, платформой Snapdragon 732G, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5020 мАч и быстрой зарядкой на 33 Вт. Note 10 Pro получил тыльную камеру с модулями на 64, 8, 5 и 2 Мп, а Note 10 Pro Max отличается главным датчиком изображения разрешением 108 Мп. Первый появится в продаже по цене от 16 тысяч рупий или 16 тысяч рублей по актуальному курсу, а второй – 19 тысяч рупий (19 тысяч рублей).