Redmi Note 10 Pro представлен в России

Компания Xiaomi поделилась подробностями российского релиза смартфона Redmi Note 10 Pro, международная версия которого оценена в 280 долларов. Итак, новинка появится в продаже 30 марта по цене в 29 тысяч рублей в версию с 8 ГБ ОЗУи 128 ГБ флеш-памяти. Купившие новинку до 4 апреля пользователи бесплатно получат браслет Mi Smart Band 5, который сам по себе стоит 3290 рублей. Смартфон доступен в золотистой, серой и голубой расцветках.

Напомним, что новинка характеризуется 6,6-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, боковым сканером отпечатков пальцев, защитой от пыли и влаги по стандарту IP52, стереодинамиками, платформой Snapdragon 732G, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5020 мАч и быстрой зарядкой на 33 Вт, а также тыльной камерой с модулями на 108, 8, 5 и 2 Мп.
Комментарии и отзывы Redmi Note 10 Pro
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