Redmi Note 10 Pro уделал iPhone SE по качеству камеры

Redmi Note 10 Pro в настоящее время является топовой моделью в линейке Redmi Note. Смартфон среднего класса относится к горстке устройств с камерой на 108 МП, и, согласно обзору DxOMark, данная модель снимает просто шикарные снимки, которые позволяют устройству конкурировать с топовыми флагманами на рынке. Он даже превосходит более дорогие устройства, такие как iPhone SE (2020), Zenfone 6 и Galaxy Z Flip. Набрав 106 баллов, Redmi Note 10 Pro занимает 72-е место в глобальном рейтинге DxOMark. Однако в Advanced Ranking (200 - 399 долларов) он занимает 3-е место. Оценка разбита на 111 баллов за фото, 52 балла за увеличение и 95 баллов за видео. Такой низкий показатель масштабирования не должен вызывать удивления, поскольку в телефоне нет надлежащего телеобъектива.

DxOMark хвалит детализацию на портретах на открытом воздухе крупным планом, точную экспозицию на видео, точную оценку глубины и градиент размытия на портретах, а также контроль шума в видео. Впрочем, нужно понимать, что смартфон не идеален — он страдает ореолов на кадрах с движением, ограниченного динамического диапазона видео, низкой детализации при увеличении снимков и зеленого оттенка на фотографиях на открытом воздухе. DxOMark утверждает, что основная камера 108 МП делает хорошие снимки при хорошем освещении и не слишком большом динамическом диапазоне. Что касается видео, Redmi Note 10 Pro, как говорят, даже превосходит версию Exynos Galaxy S21 и Galaxy S21 Plus. Верить этому или нет — дело ваше.
Комментарии и отзывы Redmi Note 10 Pro
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