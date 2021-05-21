Redmi Note 10 Ultra 5G получит флеш-память UFS 3.1

Компания Redmi поделилась подробностями о смартфоне Note 10 Ultra 5G, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит быструю флеш-память UFS 3.1, которая обычно используется в более дорогих смартфонах. Утверждается, что выбор этого типа памяти позволит выдавать 90 кадров в секунду как минимум в девяти популярных играх. Также было подтверждено использование задней панели с вертикальными полосами и градиентной расцветкой.

Устройству также прочат производительную платформу MediaTek Dimensity 1100, продвинутую систему охлаждения и дисплей с высокой частотой обновления. Официальная презентация Note 10 Ultra 5G состоится в Китае уже 26 мая.
Комментарии и отзывы Redmi Note 10 Ultra 5G
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