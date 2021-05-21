Redmi Note 10 Ultra 5G слили в сеть

Redmi, если верить инсайдерам из сети, анонсирует серию смартфонов Redmi Note 10 5G в Китае 26 мая. В ранних отчетах зарубежных изданий утверждалось, что линейка будет включать три модели, такие как Redmi Note 10 5G, Redmi Note 10 Pro 5G и Redmi Note 10 Pro+ 5G. Свежая утечка предполагает, что вместо модели Pro+ старшая модель в серии будет носить прозвище Redmi Note 10 Ultra 5G. Более того, данная утечка раскрыла основные характеристики и цену смартфона. Названия Redmi Note 10, Note 10 Pro и Note 10 Ultra можно увидеть в верхнем левом углу просочившегося изображения. Изображение на главной странице сайта, спецификации и цены, упомянутые в утечке, по-видимому, относятся к модели Note 10 Ultra 5G.

В информации говорится, что Redmi Note 10 Ultra 5G оснащен 6,53-дюймовым AMOLED-дисплеем и работает на чипсете Dimensity 1100. Телефон питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 33 Вт. Также он оснащен 100-мегапиксельной основной камерой, которая позволяет делать качественные снимки. Также текст на сайте, который засветился в сети, указано, что Note 10 Ultra 5G имеет боковой сканер отпечатков пальцев, ИК-передатчик и поддержку 5G. Ожидается, что телефон поступит в продажу с 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ хранилища и 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ хранилища, при этом базовая модель Note 10 Ultra 5G будет стоить около 280 долларов). Ожидаем полноценного анонса и стоимости новинки для нашего рынка. Всё же смартфон кажется довольно интересным.