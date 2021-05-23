Redmi Note 10 Ultra получит 67-Вт зарядку

В сети новые появились новые подробности о китайских версиях смартфонов Redmi Note 10, которые будут представлены уже 26 мая. Итак, топовый Redmi Note 10 Ultra получит 8 ГБ оперативной памяти, предустановленную операционную систему Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12.5, ИК-излучатель и поддержку проводной зарядки мощностью 67 Вт.

Ранее стало известно о наличии системы охлаждения площадью 16370 мм2 с испарительной камерой, корпусе массой 193 грамма, быстрой флеш-памяти UFS 3.1 для 90 кадров в секунду как минимум в девяти популярных играх, задней панели с вертикальными полосами и градиентной расцветкой, производительной платформы MediaTek Dimensity 1100 и дисплея с высокой частотой обновления.
Комментарии и отзывы Redmi Note 10 Ultra
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