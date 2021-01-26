Redmi Note 10 близок к релизу

Один из руководителей компании Xiaomi Лу Вейбинг спросил у своих подписчиков в Weibo, чего они ждут от смартфона Redmi Note 10 и ноутбука RedmiBook Pro. Судя по всему, официальный релиз этих устройств уже не за горами. По последним слухам, Redmi Note 10 Pro будет представлен уже в следующем месяце. Смартфону прочат IPS-дисплей с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, восьмиядерную платформу Snapdragon 732G, многомодульную основную камеру с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп, батарею ёмкостью 5050 мАч и предустановленную фирменную оболочку MIUI 12 на основе ОС Android 11.