Redmi Note 10 будет стоить 150 долларов?

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Redmi Note 10, который еще не был представлен официально. Утверждается, что нас ждет почти полная копия вчерашней новинки Poco X3 NFC, но с более мощным процессором MediaTek Dimensity 820 и меньшей ценой (150 долларов). Другое дело, что столь интересный аппарат может не выйти за пределы китайского рынка.

Что до Poco X3 NFC, то он характеризуется чипсетом Snapdragon 732G, 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, соотношении сторон 20:9, частотой обновления 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц, врезанной в экран фронтальной камерой, основной квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп (датчик Sony IMX682), 13 Мп (сверхширик), 2 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5160 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт, симметричным разъемом USB-C, 3,5 мм разъемом для наушников, стереодинамиками, степенью защиты IP53, боковым дактилоскопом и модулем NFC.
Комментарии и отзывы Redmi Note 10
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